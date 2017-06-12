Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Выборы во Франции: стали известны первые результаты

12.06.2017 07:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы во Франции: стали известны первые результаты

Движение «Вперед, республика», которое основал президент Эммануэль Макрон, лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 

Об этом свидетельствуют первые данные Министерства внутренних дел, отвечающее за организацию голосования и подведение его итогов.

Согласно первым данным, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,6% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия «Республиканцы» набирает 16,4% голосов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4%, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,2%, а бывшая правящая «Социалистическая партия» — только 7,3%.

Напомним, не так давно Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции.  По результатам подсчета голосов, новый президент получил 66,06 % голосов. В то же время соперник Макрона – Марин Ле Пен получила лишь 33,94 % голосов населения.

Источник: Politeka




Теги: Донбасс, выборы, Франция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх