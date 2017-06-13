Хакнули 39 штатов: в СМИ появились неопровержимые доказательства причастности России к вмешательству в выборы в США

13.06.2017 18:49

39 штатов Америки подверглись хакерским атакам во время президентских выборов 2016 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, передает "Диалог.UA". Согласно информации, хакеры проникли в избирательную систему 39 американских штатов. Злоумышленники пытались удалить или изменить данные избирателей.

При этом, как отмечается, кибератаки со стороны России имели гораздо шире размах, чем говорилось доселе. "Масштабы атак обеспокоили официальных лиц в администрации экс-президента США Барака Обамы настолько, что они предприняли беспрецедентный шаг - напрямую связались с Москвой по специальному каналу связи", - пишет Bloomberg. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", члены Конгресса от Демократической партии готовят создание специальной комиссии по расследованию вмешательства в выборы в США. Подчеркивается, что комиссия будет работать по схеме расследования известных терактов 11 сентября 2001 года. Также несколько дней назад экс-директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в сенате заявил, что Россия вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов Америки.