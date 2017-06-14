- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве13:30
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов13:10
- Трем украинцам отказано во въезде в ЕС из-за отсутствия обратных билетов11:45
- Вместе с безвизом грядет экономическое чудо11:05
- Глава Пентагона обвинил РФ в желании посеять хаос09:10
Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев
Европейская комиссия официально объявила в среду о начале процедуры в отношении Чешской республики, Венгрии и Польши о несоблюдении законодательства Евросоюза в связи с невыполнением решения Совета ЕС от 2015 года о переселении беженцев и просителей убежища.
"Хотя комиссия неоднократно призывала эти три страны принять меры, они продолжают уклоняться от своих юридических обязательств и не выполнили их по отношению к Греции, Италии и другим государствам-членам", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
По решению Совета ЕС государства-члены обязаны предлагать места для переселения каждые три месяца, чтобы обеспечить быструю и организованную процедуру приема беженцев и просителей убежища.
"Однако Венгрия не приняла никаких мер с начала программы переселения, тогда как Польша не приступила к переселению и не предлагала мест с декабря 2015 года. Чешская республика не осуществила никаких переселений с августа 2016 года и не предлагала никаких новых мест уже более года", - говорится в коммюнике.
Так как из принятого накануне доклада о переселении и размещении беженцев следует, что Венгрия, Польша и Чехия до сих пор не сделали ничего для выполнения своих юридических обязательств, Еврокомиссия решила начать процедуру о несоблюдении европейского законодательства против этих трех государств-членов ЕС и направить им соответствующие письменные уведомления.
В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что уведомление представляет собой первый этап процедуры, на котором требуется дать в ответ официальную информацию о ситуации с невыполнением законодательства ЕС. Еврокомиссия уточняет, что с учетом чрезвычайного положения с переселением и неоднократных напоминаний об их долге, адресованных Венгрии, Польше и Чехии, правительства этих трех стран должны в месячный срок дать ответ на запрос ЕК вместо обычно предусмотренного срока в два месяца.
В случае отсутствия своевременного ответа, или если представленные аргументы не смогут быть сочтены удовлетворительными Еврокомиссия может принять решение о переходе к следующему этапу процедуры и направить властям трех стран "мотивированное мнение". В случае необходимости Еврокомиссия затем сможет обратиться в Суд ЕС.
Ранее в среду, выступая в Европарламенте в Страсбурге, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о данной ситуации: "Речь не идет о санкциях, хочу это подчеркнуть. Речь просто о констатации того, что европейское право не уважается. Еврокомиссия является гарантом договора (о Европейском союзе - ИФ), а это означает, что запуск этих процедур - ее долг".
По его словам, не следует приравнивать процедуры о нарушении к санкциям. "Речь, я повторяю, о том, чтобы привести к уважению европейского права, запуская процедуру о нарушении. Это не то же самое, что и санкции", - объяснил Ж.-К.Юнкер.
"Но я не оставляю надежду, что европейский разум и европейские ценности одержат верх, в конце концов. Я не думаю, что Суд ЕС смог бы предписать европейскую солидарность. Солидарность взывает к немедленному политическому ответу. Невозможно ударом дубинки навязать солидарность. Такого не бывает. Особенно, когда речь идет о человеческих жизнях", - добавил глава Еврокомиссии.
"И я надеюсь, что именно в этом смысле в перспективе предстоящего Европейского Совета будут поняты процедуры о нарушении", - заявил Ж.-К.Юнкер.
Источник interfax.com.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, суд, Еврокомиссия, Европарламент, беженцы
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Брюссель встретит донецкую делегацию
- Европарламент – за создание международного суда по делу "Боинга"
- Названа новая дата безвиза для Украины
- Такая близкая и далёкая Европа: взгляд главреда "Донбасса" (ФОТО)
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей