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Глава Пентагона обвинил РФ в желании посеять хаос
Россия нацелена на подрыв международных альянсов, и стремится посеять хаос в международных отношениях, считает глава Минобороны США Джеймс Мэттис.
"Я полагаю, что нарушение международного порядка - это то, что Россия опрометчивым образом считает полезным для неё", - сказал он на слушаниях в сенате США во вторник.
Мэттис пояснил, что РФ не только нацелена против США и Европы, но и также "пытается подорвать любой вид многосторонних альянсов, которые, по моему мнению, оказывают стабилизирующее влияние в мире".
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что, по мнению Вашингтона, российские хакеры стояли за взломом государственного информагентства Катара (QNA), чья публикация фальшивого заявления эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани спровоцировала серьезный политический кризис в регионе.
Вместе с тем, CNN отметил, что пока остается неясным, стоят ли за взломом криминальные группировки, или же атака была осуществлена "российскими службами безопасности, обвиненными во взломах во время выборов".
Источник interfax.com.ua
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Европа, Пентагон, хаос
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