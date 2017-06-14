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Ответка жителям России за Крым и войну на Донбассе: новый отчет экономистов подтверждает, что россияне начинают все сильнее экономить на еде, скатываясь в нищету
14.06.2017 22:32
Стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в России вынуждает россиян все больше экономить на еде. Опубликованная СМИ статистика говорит о том, что падение реальных доходов населения РФ не останавливается, несмотря на предпринимаемые Кремлем меры. При этом реальные доходы россиян весной резко снизились, упав сразу 7,6%. Об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на российское издание Gazeta.ru.
Стало известно, что средний размер чека в российской торговле продолжил падать, снизившись уже до 512 рублей. Проведенное экспертами исследование говорит о том, что падение произошло в 4 самых крупных федеральных округах России:
Примечательно, что средний размер чека падает и в относительно богатых Москве и Санкт-Петербурге.
Теги: Донбасс, Крым, война, Российская Федерация, россияне
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