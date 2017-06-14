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США не поздравили с Днем России впервые за 25 лет

14.06.2017 07:45
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США не поздравили с Днем России впервые за 25 лет

"Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - заявили в российском посольстве. Впервые за 25 лет США не направили поздравления с Днем России. Об этом заявил представитель российского посольства в США Николай Лахонин.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - цитирует его РИА Новости.

Отметим, что сегодня глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что отношения США и России продолжают ухудшаться, добавив, что их необходимо стабилизировать.
А российский президент Владимир Путин считает отношения России и США худшими со времен холодной войны.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, посольство
 
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