Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом

14.06.2017 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом

27-этажный жилой дом Grenfell Tower загорелся на западе Лондона. Всю ночь пожарные боролись с огнем, однако так и не смогли его потушить, сообщает Телеканал новостей «24».
Огонь охватил практически все здание – со 2-го по 27-го этажа и есть риск, что дом может рухнуть.
На борьбу с пожаром отправили около 40 пожарных машин и около 200 пожарных. Однако, как сообщают очевидцы, из-за слишком узких улиц в этом районе, доступ пожарных автомобилей к горящему дому значительно затруднен. Людей эвакуировали из здания, есть информация о пострадавших от дыма.
Что могло стать причиной столь масштабного пожара пока неизвестно. Первое сообщение о возгорании Grenfell Tower появилось примерно в 1 час ночи по местному времени.



Теги: Лондон, дом, пожар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх