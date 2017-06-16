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Илон Маск рассказал, сколько будет стоить путевка на Марс
Глава компании SpaceX Илон Маск подробно изложил свой план колонизации Марса для научного сообщества
Маск отметил, что при современных технологиях, билет на Марс будет стоить порядка $10 миллиардов. Миллиардер видит свою задачу в том, чтобы снизить цену до $200 тысяч.
Илон Маск уверен, что ключ снижению цены лежит в разработке нового, легкого и дешевого вида топлива для космических кораблей, которые будут курсировать между планетами. Топливо для ракет на обратную дорогу предполагается изготавливать на Марсе. По мнению Маска, лучше всего для этой цели подойдет метан.
Маск убежден, что человечество сможет увидеть первые туристические полеты на Марс в 2023 году. А первый корабль Dragon 2 отправится на Марс через два года.
По мнению журналистов, заявление Маска является скорее презентацией, а не серьезной аналитикой с указанием точных временных рамок колонизации Марса. Тем не менее, оно позволяет взглянуть на ближайшие перспективы SpaceX.
«На мой взгляд, публикация этих данных предусматривает не только возможность для космического сообщества познакомиться с подробным видением перспектив SpaceX в контексте, но и послужит ценной архивной справкой для будущих исследований», — отметил Скотт Хаббард, главный редактор журнала New Space.
Напомним, бизнесмен, инженер и изобретатель Илон Маск представил на суд общественности свой новый концепт, который представляет собой систему подземных тоннелей для автомобилей
Ранее Илону Маску удалось совершить повторный пуск и посадку ракеты Falcon 9
Также SpaceX просит Федеральную комиссию по связи США разрешить ей запуск на орбиту 4425 телекоммуникационных спутников, чтобы обеспечить интернетом весь мир.
А в Техасе проходит соревнование проектов по созданию футуристического вакуумного поезда Hyperloop
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Science Alert
Теги: Донбасс, космос, Марс, путевка
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