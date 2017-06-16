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КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ
Болельщики избили кикбоксера прямо после его выступления на ринге.
Напоминаем, что поединок между А.Григоряном и М.Гоенхартом состоялся в Париже. После него произошел неприятный инцидент.
Гоенхарт нокаутировал соперника как раз в тот момент, когда он направлялся в свой угол. Григорян пропустил опасный удар коленом в голову и пошёл в свой угол, не защищаясь. Отметим, что судья поединок не остановил и непонятно, по какой причине боксер решил, что бой остановлен. Гоенхарт ударил правой в разгона и нокаутировал соперника.
Когда Гоенхарт праздновал победу, на ринг выбежали два болельщика и напали на боксера. Они ударили его несколько раз до того, как их остановили тренеры и охрана.
Такая ситуация, как говорят спортивные комментаторы, одна из самых диких в спорте.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, спорт, Париж, кикбоксинг
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