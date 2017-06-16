КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ

16.06.2017 19:54

Болельщики избили кикбоксера прямо после его выступления на ринге.



Напоминаем, что поединок между А.Григоряном и М.Гоенхартом состоялся в Париже. После него произошел неприятный инцидент.



Гоенхарт нокаутировал соперника как раз в тот момент, когда он направлялся в свой угол. Григорян пропустил опасный удар коленом в голову и пошёл в свой угол, не защищаясь. Отметим, что судья поединок не остановил и непонятно, по какой причине боксер решил, что бой остановлен. Гоенхарт ударил правой в разгона и нокаутировал соперника.



Когда Гоенхарт праздновал победу, на ринг выбежали два болельщика и напали на боксера. Они ударили его несколько раз до того, как их остановили тренеры и охрана.

Такая ситуация, как говорят спортивные комментаторы, одна из самых диких в спорте.

Источник: http://zi.dn.ua



