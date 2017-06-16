Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ

16.06.2017 19:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ

Болельщики избили кикбоксера прямо после его выступления на ринге. 

Напоминаем, что поединок между А.Григоряном и М.Гоенхартом состоялся в Париже. После него произошел неприятный инцидент. 

Гоенхарт нокаутировал соперника как раз в тот момент, когда он направлялся в свой угол. Григорян пропустил опасный удар коленом в голову и пошёл в свой угол, не защищаясь. Отметим, что судья поединок не остановил и непонятно, по какой причине боксер решил, что бой остановлен. Гоенхарт ударил правой в разгона и нокаутировал соперника. 

Когда Гоенхарт праздновал победу, на ринг выбежали два болельщика и напали на боксера. Они ударили его несколько раз до того, как их остановили тренеры и охрана.

Такая ситуация, как говорят спортивные комментаторы, одна из самых диких в спорте.

 

Источник: http://zi.dn.ua 




Теги: Донбасс, спорт, Париж, кикбоксинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх