МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ БИТКОИНЫ

16.06.2017 08:50

Недавно сотрудники Налоговой полиции совместно с Национальной полицией раскрыли международную схему мошенничества с криптовалютой.



Межрегиональная преступная группа незаконно завладевала крупными суммами средств в процессе их легализации.



В ходе расследования полиция установила, что группа лиц обманом завладевали чужими финансовыми средствами в особо крупных размеров, после чего легализовывали их, переводя криптовалюту в наличные.



Преступники вербовали жителей полтавской области, у которых были проблемы с деньгами, приглашали их поработать в Москве. Там они жили в специально снятом помещении, принимали наличные и распространяли биткоины по всей территории РФ, а также отвозили крупные суммы наличных заказчикам.



Так они легализовывали разные криптовалюты, переводя их в доллары США или российские рубли. Затем проценты переводились в Полтаву и распределялись между преступниками.



Полиция провела обыски, в ходе которых было изъято примерно 14,2 млн грн, а также компьютеры, банковские карты и незарегистрированный пистолет. Ведется следствие.



Из-за того, что использование криптовалют на территории Украины не регулируется законодательно, их часто используют участники теневого сектора. Они формируют разные схемы для того, чтобы легализовать отмывание денег, которые получены незаконно.

Источник: http://zi.dn.ua