Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев

16.06.2017 17:35

Иностранцы, которые получили в России вид на жительство и работу, не могут свободно покинуть страну

С некоторого времени, если иностранец получил разрешение на работу или временное проживание в России, то чтобы покинуть страну, ему необходимо оформить выездную визу. Без нее российские пограничники имеют право не выпускать человека за границу и наложить штраф.

В частности, о случае с гражданкой Грузии сообщила одна россиянка в Фейсбуке:

«Сегодня мы улетали в Испанию на каникулы. Мы с Сережей, дети и наша новая грузинская няня. Грузинскую няню я завела с умыслом — они теперь по Европе путешествуют без визы. Няня очень ждала Путешествие. В Домодедово пришла в самом красивом макияже. На паспортном контроле няню морозили 30 минут, потом увели куда-то в комнату пыток, куда обычно ведут граждан Исламского Государства.

Оказалось, теперь все иностранцы, получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать «Выездные визы»! Настоящие. Как в СССР. То есть все эти шенгенские безвизовые грузины, украинцы и молдаване, легально работающие в России, обязаны получать у нее разрешение, например, чтобы сьездить домой».

Как сообщала Politeka, власти России думают над тем, с какими еще странами, кроме Египта, запретить авиасообщение, дабы обезопасить своих граждан. Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве РФ

Напомним, политические деятели России все чаще предлагают заморозить взносы страны за членство в Совете Европы. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин предлагает не торопиться с выплатами из-за того, что Москва фактически отстранена от работы в Совете.

Источник: Politeka