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Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой

16.06.2017 21:50
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Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой

В социальной сети Facebook произошла утечка, в результате чего личные данные тысячи контент-модераторов могут оказаться в руках предполагаемых террористов.

Инцидент произошел из-за ошибки в программном обеспечении, передает Обозреватель со ссылкой на The Guardrian.

Утечка данных произошла в тот момент, когда модераторы блокировали запрещённый правилами соцсети контент, включая группы с призывами к террористической деятельности. После того, как модераторы банили некоторых администраторов запрещённых групп, остальным руководителям сообщества раскрывались их личные данные.

Теперь сотрудники Facebook, которые являются одной из приоритетных целей террористов, находятся в опасности. Многие из них уже "залегли на дно" и ушли в подполье.

Один из модераторов на условии анонимности рассказал, что является уроженцем Ирака с ирландским гражданством. В настоящий момент он всерьёз опасается за свою жизнь.

В руководстве компании подтвердили технический сбой и заявили, что начали внутреннее расследование по факту случившегося, а саму ошибку в программном обеспечении уже устранили.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, социальная сеть, Facebook, угроза
 
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