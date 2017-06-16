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Погибшего 6-летнего ребенка признали пьяным, чтобы выгородить жену бандита
В городе Железнодорожном (РФ) следствие признало шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП, пьяным, чтобы помочь избежать наказания жене местного бандита.
Женщина за рулем Hyundai наехала на мальчика возле дома 39 в микрорайоне Павлино и протащила его несколько метров под днищем автомобиля по асфальту, сообщает theins.ru.
От полученных травм мальчик скончался на месте. Очевидцы сообщили, что в момент аварии женщина за рулём разговаривала по телефону и двигалась со скоростью около 50 км/ч.
Однако после ДТП в деле появилось экспертное заключение, в котором указано, что в крови мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, это соответсвует выпитой бутылке водки. На основании этих документов следователь сделал вывод, что шестилетний ребёнок упал под машину сам.
Как выяснили журналисты, 31-летняя Ольга Алисова, которая управляла автомобилем, является женой члена местной ОПГ, которая занимается разбоем, рэкетом, убийствами и похищениями людей.
После того, как семья получила медицинское заключение, родные погибшего мальчика потребовали повторную комплексную экспертизу. Однако следователь лишь уточнил, есть ли «какие-то подозрения». Как отмечают журналисты, кроме этого были попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, а записи с уличных камер видеонаблюдения пропали.
Семья ребёнка обратилась к руководителям СК, МВД и Генеральной прокуратуре.
Следственный комитет России тщательно изучит дело о сбитом в Подмосковье «сильно пьяном» шестилетнем ребенке, пишет в Фейсбук Игорь Поночевный.
Основной вопрос следствие намерено задать родителям: как так оказалось, что детсадовец выпил бутылку водки? Почему в крови ребенка обнаружено 2,7 промили алкоголя? И кто виноват в этом?
К водителю, сбившему пьяного ребенка на пешеходном переходе, у следствия вопросов нет. А вот родителям погибшего малыша придется ответить по полной: в отношении их будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ребенок, алкоголь, мальчик, ДТП
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