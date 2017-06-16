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Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить

16.06.2017 18:20
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Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить

С 15 июня в странах Европы отменена плата за роуминг - звонить, отправлять SMS и выходить в Интернет уже можно дешевле.

Сэкономить могут и украинцы, сообщает ТСН.

Для этого, путешествуя в Европе, надо купить местные SIM-карты. Однако надо очень внимательно читать контракт. Некоторые компании продают «симки» для использования только в одной стране. То есть, если вы купите дешевую карту предоплаченной связи в Польше, это не означает, что она будет работать в Германии. Поэтому необходимо спросить, будет ли работать SIM-карта в стране вашего назначения.

Также есть ограничение объема интернета. Например, если вы опять же в Польше купили SIM-карту со 100 гигабайтами Интернета и поехали в Германию, от очень вероятно, что за границей вы сможете использовать только часть купленных гигабайт. Поэтому необходимо уточнить - сколько интернета вы сможете использовать в стране назначения.

В то же время, в Украине тоже предложили идею облегчить или даже отменить оплату за пользование мобильным на территории Европы для граждан государств-членов «Восточного партнерства» (Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия). И выглядит так, что к ней европейцы прислушивались, заверил в интервью одному из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Радио Свобода.

«Относительно роуминга. Это, кстати, наша идея в рамках «Восточного партнерства». Сейчас мы внесли это в повестку дня «Восточного партнерства». На саммите в ноябре будем об этом говорить. По срокам пока не могу сказать, но предварительное согласие Европейского союза работать в этом направлении уже есть», - заверил министр.

Это подтвердил и глава отдела «Восточного партнерства» в европейской дипломатической службе Борис Ярошевич. Он говорит, что оплата за роуминг во время путешествия по Молдове, Украине или Грузии очень высока: «Ее мы отменили в Европе и то же думаем сделать и для государств «Восточного партнерства».

Дипломат добавляет, что при том, что цель содружества - установить такие же роуминговые тарифы, как и дома, однако этот процесс может быть завершен не раньше 2020 года.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европейский союз, отмена, роуминг
 
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