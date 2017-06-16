- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- В Раде рассказали, о чем Порошенко будет говорить с Трампом14:55
- Політолог назвав припинення АТО показухою для Трампа14:25
- Антикоррупционный суд: чем поможет Евросоюз14:10
- Бывший аналитик ЦРУ: США недооценивают угрозу от России, как в свое время от «Аль-Каиды»13:55
Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить
С 15 июня в странах Европы отменена плата за роуминг - звонить, отправлять SMS и выходить в Интернет уже можно дешевле.
Сэкономить могут и украинцы, сообщает ТСН.
Для этого, путешествуя в Европе, надо купить местные SIM-карты. Однако надо очень внимательно читать контракт. Некоторые компании продают «симки» для использования только в одной стране. То есть, если вы купите дешевую карту предоплаченной связи в Польше, это не означает, что она будет работать в Германии. Поэтому необходимо спросить, будет ли работать SIM-карта в стране вашего назначения.
Также есть ограничение объема интернета. Например, если вы опять же в Польше купили SIM-карту со 100 гигабайтами Интернета и поехали в Германию, от очень вероятно, что за границей вы сможете использовать только часть купленных гигабайт. Поэтому необходимо уточнить - сколько интернета вы сможете использовать в стране назначения.
В то же время, в Украине тоже предложили идею облегчить или даже отменить оплату за пользование мобильным на территории Европы для граждан государств-членов «Восточного партнерства» (Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия). И выглядит так, что к ней европейцы прислушивались, заверил в интервью одному из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Радио Свобода.
«Относительно роуминга. Это, кстати, наша идея в рамках «Восточного партнерства». Сейчас мы внесли это в повестку дня «Восточного партнерства». На саммите в ноябре будем об этом говорить. По срокам пока не могу сказать, но предварительное согласие Европейского союза работать в этом направлении уже есть», - заверил министр.
Это подтвердил и глава отдела «Восточного партнерства» в европейской дипломатической службе Борис Ярошевич. Он говорит, что оплата за роуминг во время путешествия по Молдове, Украине или Грузии очень высока: «Ее мы отменили в Европе и то же думаем сделать и для государств «Восточного партнерства».
Дипломат добавляет, что при том, что цель содружества - установить такие же роуминговые тарифы, как и дома, однако этот процесс может быть завершен не раньше 2020 года.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, отмена, роуминг
- Президента Чехии очень заинтересовал "завод заводов"
- Дончане ответили сторонникам евроинтеграции неприличными жестами (ФОТО + ВИДЕО)
- Из Евросоюза в Донбасс приедут гастарбайтеры
- В Донецке состоялось заседание рабочей группы Еврорегион "Донбасс" – сотрудничество с Евросоюзом
- В Донецке будут соединять политику и инновации
- В Брюсселе Европейскому союзу презентуют Донецкую область
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Уряд спрогнозував процес девальвації гривні у найближчі три роки19:15
- Правый сектор раздел Яроша19:00
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых