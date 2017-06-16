- Нормандский формат: названа основная задача Украины21:23
- Погибшего 6-летнего ребенка признали пьяным, чтобы выгородить жену бандита21:15
- КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ19:54
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков19:25
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал следователям "Оскар", который ему подарили продюсеры фильма "Волк с Уолл-стрит", передает Обозреватель со ссылкой на Reuters.
Это связано с тем, что презент стал уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. Следствие утверждает, что продюсеры украли из фонда 100 миллионов долларов, чтобы снять фильм "Волк с Уолл-стрит".
Статуэтку, которую в 1955 году выиграл Марлон Брандо, подарили Ди Каприо за участие в съемках киноленты. Кроме того, правоохранители обязали актера отдать им и другие подарки, полученные от подозреваемых в хищениях продюсеров.
Напомним, что в сети долгое время шутили по поводу отсутствия "Оскара" у Ди Каприо, которого постоянно номинируют, но не награждают. В 2016 году, с шестой попытки, актеру все же удалось получить заветную статуэтку, однако он забыл ее в ресторане, где праздновал свою победу.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, актер, Леонардо ди Каприо, Оскар
- Ради "наглого везунчика" Меньшикова драмтеатр пожертвовал сценой
- Дончане одобрили украинского супергероя
- Лариса Гузеева: «Нельзя е..ть главу государства!»
- Андрей Романий: «Отдыхая на море, борюсь со стрессом!»
- Казанова поиздевался над поэмой Цветаевой
- Уроженец Донецка Олег Штефанко отмечает день рождения
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ20:15
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Нормандский формат: названа основная задача Украины21:23
- Погибшего 6-летнего ребенка признали пьяным, чтобы выгородить жену бандита21:15
- Порошенко наказав Кабміну підняти пенсії восени та ліквідувати усі обмеження для працюючих пенсіонерів21:05
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий20:55
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- Парень сядет в тюрьму из-за котенка (видео)20:42
- НБУ вводит валютные лицензии для физлиц за рубеж20:30
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ20:15
- КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ19:54
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня