Последние новости раздела
- В Дании археологи обнаружили грандиозную находку15:51
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса14:10
- Филиппинское торговое судно протаранило эсминец США12:00
- Ажурный металлолом Дэна Роулингса10:50
- Илон Маск рассказал, сколько будет стоить путевка на Марс22:15
- Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля22:10
- Умер экс-канцлер Германии, при котором была разрушена Берлинская стена22:00
- Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой21:50
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину21:33
- Нормандский формат: названа основная задача Украины21:23
Умер экс-канцлер Германии, при котором была разрушена Берлинская стена
16.06.2017 22:00
На 88-м году жизни скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Гельмут Коль в 1982—1998 годах занимал должность федерального канцлера ФРГ. Политик сыграл решающую роль в вопросе объединения ФРГ и ГДР и прекращении Холодной войны.
После наметившихся демократических изменений в ГДР и падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года Гельмут Коль выступил в бундестаге с программой по преодолению раздела Германии.
Напомним, что 18 мая 1990 года был подписан Государственный договор о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР.
Источник: https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, Германия, канцлер, Гельмут Коль, умерший
Читайте также:
- В Германии умер бывший канцлер
- Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
- Это потому. что в 45 немцев победили - сети шутят по поводу своего канцлера (ФОТО)
- Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- В Авдіївці є «волонтери», які вводять в оману місцевих мешканців, - голова міста15:30
- В «ДНР» ОПАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ15:10
- В Донецкой области задержан водитель-наркоман14:30
- Поліція посилює патрулювання на Донеччині13:34
- У МАРІУПОЛІ ДОСЛІДЖУЮТЬ КЛАДОВИЩА12:55
- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході18:11
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось16:50
- СБУ задержала декана ВУЗа, который за деньги закрывал сессии студентов16:31
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- В Дании археологи обнаружили грандиозную находку15:51
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых