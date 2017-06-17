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Ажурный металлолом Дэна Роулингса

17.06.2017 10:50
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Ажурный металлолом Дэна Роулингса

Дэн Роулингс - художник-самоучка, который для своих работ использует старые материалы, выброшенные вещи, ржавые дорожные знаки и вообще "все, что найдет", превращая их в скульптуры с растительными мотивами.

Художник уверен, что сам процесс создания не менее важен, чем результат.

Свои скульптуры Дэн создает с помощью напильников, сварки, измельчителей и скальпелей. Он признается, что большую часть детства провел рядом с людьми, которые создавали вещи своими руками, а сам часто менял сферу деятельности, чтобы обрести как можно больше разных навыков.

Одна из самых успешных работ Дэна - старый белый фургон, стенки которого стали "металлическими деревьями". Работа готовилась для фестиваля Lost Eden, но чуть ранее в этом году его подожгли неизвестные.

Художник не принимает потерю близко к сердцу и отшучивается в своем Инстаграме, что это была просто "совместная работа с кем-то, кого я не знаю".

Источник: gooodnews.ru



Теги: Донбасс, художник, фестиваль, скульптура
 
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