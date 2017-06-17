Филиппинское торговое судно протаранило эсминец США

17.06.2017 12:00

В ночь на 17 июня у берегов Японии эсминец США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном. Об этом сообщило руководство Седьмого флота ВМС США, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В результате столкновения госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля. Семь человек пропали без вести. Капитана доставили в военно-морской госпиталь на острове Йокосука, он находится в стабильном состоянии. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.