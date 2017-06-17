В Дании археологи обнаружили грандиозную находку

17.06.2017 15:51

В Дании ученые нашли виноград, которому 3000 лет.

Во время раскопок близ города Рюдбихавн в отложениях на дне древнего колодца археоботаники смогли разглядеть крошечный фрагмент органического происхождения и узнать в нем виноградную косточку.

"Когда мне сообщили, что в образце отложений со дна колодца, причем в верхнем слое, обнаружили виноградную косточку, моей первой мыслью было "ну, она же наверняка современная". Сначала я даже не собирался давать разрешение на датировку", — вспоминает куратор музея Лолланн-Фальстер Бьорнар Могу.

Но автор находки, археоботаник Метте Мари Хальде (Mette Marie Hald) из Национального музея Дании, привела убедительный аргумент: сорт винограда, из которого "выпала" косточка, не современное и даже не старинный, а гораздо древнее.

Разрешение на анализ было получено, его провела сама Метте Мари Хальде. По завершении исследований выяснилось, что это микроскопическое не пойми что — древнейший виноград Дании. Раскопки на Лолланн продолжаются, виноградную косточку еще ждут углубленные лабораторные исследования, результаты которых ученые вероятно опубликуют.

Источник: telegraf.com.ua