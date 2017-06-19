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Меркель прокомментировала начало переговоров по Brexit
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на хорошее соглашение после переговоров по Brexit. Об этом сообщает The Associated Press, передает РБК-Украина.
"Я думаю, что преждевременно спекулировать в первый день переговоров о том, как они закончатся", – заявила сегодня Меркель.
"Я надеюсь, что мы достигнем хорошего соглашения. Это будет в наших взаимных интересах, но мы, 27 стран, сформулируем наши интересы очень четко и, надеюсь, совместно", – добавила она.
Напомним, почти год после проведения референдума по выходу Великобритании из ЕС в понедельник, 19 июня, Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по Brexit.
Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания начала переговоры по Brexit, надеясь на "позитивный и конструктивный тон" в решении множества вопросов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, переговоры, Меркель
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