Меркель прокомментировала начало переговоров по Brexit

19.06.2017 20:25

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на хорошее соглашение после переговоров по Brexit. Об этом сообщает The Associated Press, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что преждевременно спекулировать в первый день переговоров о том, как они закончатся", – заявила сегодня Меркель.

"Я надеюсь, что мы достигнем хорошего соглашения. Это будет в наших взаимных интересах, но мы, 27 стран, сформулируем наши интересы очень четко и, надеюсь, совместно", – добавила она.

Напомним, почти год после проведения референдума по выходу Великобритании из ЕС в понедельник, 19 июня, Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по Brexit.

Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания начала переговоры по Brexit, надеясь на "позитивный и конструктивный тон" в решении множества вопросов.

Источник: http://from-ua.com