Стоит ли ожидать «большой сделки» между РФ и США

19.06.2017 14:43

В ближайшее время ожидать достижения больших договоренностей между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не приходится. Встреча лидеров двух государств, которая ожидается в рамках саммита "Большой двадцатки", станет лишь попыткой договориться о выходе из кризисного состояния в двусторонних отношениях между странами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

В частности, отвечая на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп реализовать свои предвыборные намерения по улучшению отношений с Россией, принимая во внимание, что сенат США одобрил новые санкции в отношении РФ, В.Фесенко отметил: "Действительно, ситуация очень неоднозначна. Я бы сказал, что у Трампа и у его команды по отношению к России одновременно прямо противоположные намерения".

С одной стороны, по словам В.Фесенко, есть желание договориться, в частности, о сотрудничестве в Сирии, на Ближнем Востоке, а с другой - "русская ловушка Трампа", "есть обвинения и даже расследование в отношении российского следа в избирательной компании (Дональда Трампа - ред.) в прошлом году и даже расследование, не было ли связей между его командой и русскими, и это очень серьезно".

Из-за того, что были обвинения в адрес конкретных людей, в адрес Д.Трампа даже его бывший советник Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, добавил политолог. "Именно поэтому сам Трамп и работники его администрации вынуждены демонстрировать жесткость по отношению к России", - отметил политолог.

"На мой взгляд, сейчас не стоит ожидать так называемой "большой сделки". Сейчас вряд ли это возможно, в том числе, и с точки зрения "российской ловушки", в которую попал Трамп. Он не может пойти на какие-то стратегические договоренности с Россией, которые предусматривают серьезные уступки россиянам, ведь это даст повод для новых обвинений в адрес Трампа, а он сейчас этого не может позволить, потому что это будет для него большой риск", - сказал В.Фесенко.

Так что на встрече, которая планируется на саммите "Большой двадцатки", предполагается знакомство между Д.Трампом и В.Путиным, добавил он.

"Возможно, они попытаются договориться о том, как выходить из того кризисного состояния, в котором находятся двусторонние отношения. Но с большой вероятностью можно сказать, что каких-то серьезных принципиальных договоренностей в ближайшее время, в частности, и в июле во время встречи между Трампом и Путиным не будет. Это будет начало поиска какого-то компромисса в двусторонних отношениях России и США", - резюмировал политолог.

Источник: http://from-ua.com