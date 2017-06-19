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Звезда сборной Бразилии устроил драку на футбольном поле (видео)
Китайские футболисты отметились вспыльчивым темпераментом
В матче первого тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ» произошла массовая драка между игроками обеих команд.
Спровоцировал ее бывший футболист «Челси», а ныне полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар дос Сантус, который дважды пробил в соперников мячом.
После чего футболист упал на поле после слабого удара в спину и не принимал участия в схватке.
Главный арбитр матча удалил с поля по одному из игроков каждой команды, а сам Оскар избежал наказания.
Отметим, что матч завершился со счетом 1:1.
Переход Оскара в чемпионат Китая стал самым дорогим трансфером в истории британского клуба «Челси», которым владеет российский олигарх Роман Абрамович.
Напомним, IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) разработал новую стратегию под названием «Play Fair!» («Играй честно!»), направленную на повышение зрелищности футбольных матчей.
А в российском футбольном клубе «Ростов» объявили о расторжении контракта с украинским форвардом Марко Девичем
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, спорт, футбол, драка, Бразилия
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