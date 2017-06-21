Шойгу напугал истребитель НАТО: СМИ сообщили о сближении F-16 с самолетом министра над Балтикой

21.06.2017 15:10

Истребитель Альянса приблизился к летевшему в Калининград самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу. Инцидент произошел в небе над нейтральными водами Балтики. Соответствующую информацию распространили российские СМИ, передает "Диалог.UA".

По их данным, во время полета F-16 приблизился к лайнеру Шойгу, однако после маневра российского Су-27 быстро ретировался. Россияне якобы "отогнали" борт НАТО, качнув крыльями и показав вооружение.

Самолеты Альянса собирались сопроводить борт Шойгу, следовавший в Калининград. Министерский лайнер летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. На момент написания НАТО не обнародовал комментарий происшествия.

До этого российские самолеты пролетели у воздушной границы с США.