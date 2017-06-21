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Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором

21.06.2017 21:50
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Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором

В то же время известно, что с российской стороны готовность к встрече с американским лидером есть уже давно, но вопрос "подвис" из-за позиции официального Вашингтона, к тому же накануне расширившего санкции в отношении РФ. Президент США Дональд Трамп отказался от встречи со своим российским визави Владимиром Путиным. Первая двусторонняя встреча президентов, которая готовилась около полугода и была запланированы на июль, "подвисла" в воздухе, как выразились в Кремле, передает "Диалог.UA".

Примечательно, что до саммита G20 в Гамбурге, где должны были пройти переговоры, осталось менее трех недель, однако конкретной договоренности с администрацией американского президента по-прежнему нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве подготовку к данной встрече уже не ведут, поскольку отдельного контакта у президентов России и США в Гамбурге на данный момент не запланировано.

"Путин и Трамп будут принимать участие в саммите "Двадцатки", и в этой связи мы не можем исключать, что они встретятся на полях", - отметил главный спичрайтер Путина, добавив, что даже о такой беседе договоренностей нет. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщал, что с российской стороны готовность к встрече с Трампом есть давно, однако вопрос "подвис" из-за позиции Белого дома.

По его словам, период контактов и взаимодействия с администрацией Трампа на данный момент не ознаменовался серьезными сдвигами к лучшему в российско-американских отношениях.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, встреча, Дональд Трамп
 
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