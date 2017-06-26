Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет

26.06.2017 22:30

К настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы

Первой сказке о юном волшебнике Гарри Поттере исполняется 20 лет, сообщает "Би-би-си". 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Отмечается, что к настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы.

Считается, что сказки Роулинг вернули интерес к детской литературе в целом, причем не только со стороны детей, но и со стороны взрослых.

Восемь фильмов о Гарри Поттере заработали около $7,7 млрд в мировом прокате. Также был выпущен спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Источник: http://www.segodnya.ua