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Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет

26.06.2017 22:30
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Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет

К настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы 

Первой сказке о юном волшебнике Гарри Поттере исполняется 20 лет, сообщает "Би-би-си". 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Отмечается, что к настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы.

Считается, что сказки Роулинг вернули интерес к детской литературе в целом, причем не только со стороны детей, но и со стороны взрослых.

Восемь фильмов о Гарри Поттере заработали около $7,7 млрд в мировом прокате. Также был выпущен спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, юбилей, Гарри Поттер, сказка
 
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