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Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись
26.06.2017 22:10
Впервые за многие годы в Белом доме не состоится традиционный обед посвященный окончанию Рамадана.
Как сообщает CNN, таково решение президента США Трампа: он ограничился совместным с супругой поздравлением мусульман, передает 9tv.co.il.
Ранее на такие обеды приглашались лидеры мусульманской общины США, конгрессмены и сенаторы, придерживающиеся ислама, дипломаты из мусульманских стран.
Эта традиция тщательно соблюдалась со времен президентства Билла Клинтона.
Госдепартамент также не стал придерживаться устоявшихся традиций и отменил ведомственный прием в честь Ид аль-Фитр.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, традиция, мусульмане, Дональд Трамп, обида
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