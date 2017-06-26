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Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись

26.06.2017 22:10
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Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись

Впервые за многие годы в Белом доме не состоится традиционный обед посвященный окончанию Рамадана.

Как сообщает CNN, таково решение президента США Трампа: он ограничился совместным с супругой поздравлением мусульман, передает 9tv.co.il.

Ранее на такие обеды приглашались лидеры мусульманской общины США, конгрессмены и сенаторы, придерживающиеся ислама, дипломаты из мусульманских стран.

Эта традиция тщательно соблюдалась со времен президентства Билла Клинтона.

Госдепартамент также не стал придерживаться устоявшихся традиций и отменил ведомственный прием в честь Ид аль-Фитр.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, традиция, мусульмане, Дональд Трамп, обида
 
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