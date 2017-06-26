- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- За коррупцию в ПАСЕ возьмется новый орган17:45
- «Северный поток-2»: зачем Германии скандальный российский проект17:30
- Порошенко намерен заинтересовать французов украинским мусором17:15
- Макрон рассказал, когда состоится "нормандская встреча"17:00
- Новости из США: Штаты готовят новый спецплан для Украины16:30
- У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным16:15
В Америке вот-вот обанкротится целый штат
Затаив дыхание, вся Америка , ее союзники и ее враги - кто со страхом, кто с ужасом, кто с любопытством, кто с надежной, а кто и со злорадством,- наблюдают за тем как приближается к своему банкротству штат Иллинойс.
Суть интриги заключается в том, что свершится ли самое первое за всю историю США банкротство целого штата, пишет в Фейсбук экономический эксперт Андрей Головачев.
Не муниципалитета, ни округа, а целого штата, с численностью 13 млн ( 5 место в США) и ВВП в 700 млрд долл ( как в Нидерландах), имея недостижимые для многих стран 53,8 тыс долл на душу.
Штата, в котором налоги платят такие расположенные в нем компании, как Caterpillar, Boing, McDonalds, Kraft Foods, Allstate и другие известные транснациональные гиганты. Ситуация столь плачевна что с 1 июля Иллиноййс прекращает все строительные работы в связи с не способностью оплачивать счета подрядчиков, а общее сумма неоплаченный счетов превысила 14 млрд долл.
Рейтинговое агентство Moody's Investor Service уже понизило инвесторский рейтинг общих облигаций Иллинойса до самого минимума в США, сославшись на растущие суммы неоплаченных счетов штата и его увеличивающийся пенсионный дефицит. Очевидно в ближайшее время по многим облигациям Иллинойса будет объявлен дефолт, что поставит под вопрос пенсии многих иллинойцев, и приведет к банкротству многих подрядчиков штата.
Случаев банкротства штатов в США еще не было. И проблема заключается в то что Конституция США не дает штатам права требовать юридическую защиту от банкротства. Такое право предоставляется только муниципалитетам, чем и воспользовался в свое время обанкротившийся Детройт, и округам. Поэтому предстоящее банкротство Иллинойса, которое все считают уже неизбежным, создает юридический прецедент. Как быть? Прецедентов еще не было.
Проблема , однако, заключается в том что если банкротство Иллинойса произойдет, то это может вызвать подрыв доверия и к остальным штатам. За Иллинойсом явно стоят в очереди Кентукки, Нью Джерси, Коннектикут и даже Калифорния. А если будет принято решение о банкротство таких огромных штатов, то можно задаться вопросом: а чего стоят тогда облигации Греции, Испании , Италии или даже Франции? Иллинойс вполне может оказаться той бабочкой , взмах крыльев которой вызовет ураганы по всему миру.
Конгресс , видимо, примет какое то особое решение по Иллинойсу чтобы спасти его от разрушения, но как воспримет финансовый мир такие меры? Если долговой кризис в США как то удастся погасить , то он непременно трансформируется в валютный кризис что приведет к переоценки активов в сторону понижения. А это неизбежно даст толчок к началу нового глобального финансового кризиса. Куда ни кинь - всюду клин. Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Западный мир обанкротится.
Теги: США, Донбасс, банкротство, штат
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Город, который живёт в долг: Детройт признан банкротом
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- США матерят Евросоюз и строят планы, кого назначить премьером Украины (ВИДЕО)
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео18:00
- Сводка: на Луганском направлении сложная обстановка, враг выпустил больше 100 мин по Счастью и Троицкому. ВИДЕО15:32
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ13:12
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны08:07
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- Рост госдолга: украинцев предупредили про большие проблемы21:48
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс21:10
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку20:15
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?09:21
- Які ліки взяти з собою у подорож?08:53
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Скоро Иван Купала! Вот что нужно сделать, чтобы оздоровить свое тело и дух08:33
- Три методи, якщо обпекли на сонці шкіру08:20
- Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы07:50
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе
- Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса