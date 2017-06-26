За коррупцию в ПАСЕ возьмется новый орган

26.06.2017 17:45

В Парламентской ассамблее Совета Европы создали внешний орган по расследованию фактов коррупции в организации, куда вошли три авторитетных судьи из Великобритании, Франции и Швеции.

Об этом сообщает УНИАН.

Решение было принято в понедельник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ПАСЕ по результатам обсуждения доклада депутата от Нидерландов Тени Кокса.

В начале своего доклада он заявил, что "рад отметить процесс по двум вопросам, которые вынесены на рассмотрение Ассамблеи Совета Европы".

"Я говорю о необходимости организовать независимое внешнее расследование заявлений о коррупции в адрес членов нашей Ассамблеи и конфликте, который вынесен на рассмотрение (в связи с президентом Педро Аграмунтом). Что касается коррупции, то, принимая отчет, Ассамблея утвердит состав внешней группы по расследованию, которой было предложено рассмотреть вопрос коррупции некоторых членов ", - отметил Кокс.

По словам докладчика, группа начнет свою работу и представит результаты не позднее 31 декабря этого года. Он добавил, что Бюро может продлить полномочия группы, если это будет необходимо.

Орган проведет независимое расследование заявлений о коррупции и конфликте интересов, которые "прозвучали в адрес четырех членов Ассамблеи". При этом конкретных имен докладчик не назвал.

Напомним, в конце мая руководство ПАСЕ обнародовало решение о составе независимого органа, который будет расследовать обвинения в коррупции в адрес членов ПАСЕ. В него войдут бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца (Великобритания), бывший судья Жан-Луи Бригер (Франция) и бывший судья ЕСПЧ Элизабет Фура (Швеция).

Напомним, именно в адрес президента организации Педро Аграмунт звучат обвинения в причастности к коррупции в ПАСЕ (подробнее об этом - в статье "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы"). В апреле было объявлено о политической договоренности о его отставке, однако Аграмунт до сих пор остается в должности президента ПАСЕ.

Источник: http://from-ua.com