- Украина-Россия: война или мир?ВИДЕО16:34
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир16:15
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины15:16
- СМИ: Москва отзывает своего посла из Вашингтона из-за расследований в США11:14
- "На Западе кое-кто хочет провести показательную порку Путина", - Арестович рассказал о планах Трампа с помощью Донбасса поставить Кремль на колени. ВИДЕО10:56
- Порошенко разрешил американцам приватизировать энергетические компании Украины07:45
- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
СМИ: Москва отзывает своего посла из Вашингтона из-за расследований в США
Кремль решил отозвать своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов россиян с топ-советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed со ссылкой на три источника, передает Европейская Правда.
Решение вернуть Кисляка в Россию, а не назначить его на высокий пост в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, о чем сообщали ранее ряд СМИ, было принято на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов 66-летнего дипломата из топ-советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.
Сообщается, что хотя отзыва Кисляка уже давно ожидали, однако Москва не подтверждает его дату отъезда.
По данным издания, Бизнес совет США-Россия организует выездную прощальную вечеринку для посла 11 июля в отеле St. Regis (Нью-Йорк).
Также в своем Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол Кисляк готовится покинуть Вашингтон.
По сообщениям российских СМИ, место Кисляка может занять заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, который находится в списке санкций Европейского Союза.
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер предлагал послу России Сергей Кисляк создать секретный канал связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем.
Также стало известно, что Кушнер скрыл минимум три контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.
Впоследствии появилась информация, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер действительно встречался с послом РФ Сергеем Кисляком, но не предлагал ему создать специальный канал связи, такую идею предложили россияне.
Кроме того, стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате. В начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.
Также напомним, что 13 февраля Майкл Флинн ушел с поста советника по национальной безопасности президента Трампа после того, как стало известно, что он ввел в заблуждение чиновников Белого дома относительно контактов с российским послом Сергеем Кисляком во время президентской кампании.
Теги: США, Донбасс, Москва, Вашингтон, посол
- Переговоры США и России в формате "Нуланд-Сурков": Теффт рассказал о перспективах нового формата дискуссии Вашингтона и Москвы по Украине при Трампе
- Ответ Москве: США перебрасывают в Европу 2500 танков
- Тиллерсон летит в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Украине
- Американец убил приемного сына из Донецка?
- Россия об ультиматуме Тиллерсона: Игра мускулами
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ
- Боевики понесли небоевые потери на Донбассе15:56
- В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет15:34
- Жебривский заговорил об эпидемии менингита в Красногоровке14:12
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко13:51
- Чтобы стать студентом, необязательно иметь аттестат украинского образца13:12
- ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике возле границы с РФ12:24
- "Перемирие" от боевиков: по украинским бойцам бьют из запрещенных орудий11:33
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 27 июня11:07
- "Хлебное" перемирие вчера обошлось без потерь для ВСУ: 18 вражеских обстрелов10:34
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ10:16
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир16:15
- Боевики понесли небоевые потери на Донбассе15:56
- В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет15:34
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины15:16
- Расследование дела о гибели вследствие теракта сотрудника разведки Минобороны передано военной прокуратуре14:56
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"14:34
- Жебривский заговорил об эпидемии менингита в Красногоровке14:12
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко13:51
- При подрыве автомобиля в Киеве погиб полковник ГУР Шаповал13:29
- Чтобы стать студентом, необязательно иметь аттестат украинского образца13:12
- Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"12:48
- 9 видов рыбы, которые нельзя есть. Огромный вред для здоровья!09:56
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья09:05
- Составлен рейтинг самых полезных для здоровья продуктов08:01
- Дети из теплицы07:30
- Очередь на автобус в Станицу Луганскую. Тайна одной фотографии07:06
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей