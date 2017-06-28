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“Меркель очень устала от Путина”, - Гордон рассказал, как Берлин накажет Кремль за постоянные обманы. ВИДЕО
Берлин поддержит продление антироссийских санкций, несмотря на прежние дружеские отношения президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Германия больше не считает Кремль своим партнером No1. Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, передает “Диалог.UA”.
По его мнению, Меркель раздосадована из-за постоянных обманов Путина, а потому больше не будет поддерживать с ним дружеские отношения. "Меркель очень устала от Путина.. (она) была неоднократно обманута, раздосадована, и поняла в конце концов, что с ним дела не будет", – считает Гордон. Журналист отметил, что заявления российских СМИ о большом ущербе Германии от ограничительных мер значительно преувеличены.
Немецкая экономика слишком мощная и развитая и в состоянии “тащить” на себе весь ЕС. Более того, Меркель понимает, что как только санкции окончательно "задушат аппетиты российского политического руководства", Евросоюз, а в частности, Германия, смогут заработать в разы больше, чем в нынешней ситуации. По прогнозу Гордона, на очередных президентских выборах в Германии у Меркель будет большинство голосов избирателей.
Напомним, с начала конфликта в Украине и аннексии Крыма Ангела Меркель выступила в поддержку политики официального Киева. Она является одним из четырех участников “нормандской четверки”. В мае Петр Порошенко встречался с немецким канцлером в Германии и обсудил несколько важных вопросов. До этого Меркель встречалась с Владимиром Путиным в Сочи.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Путин, Германия, Российская Федерация, санкции, Меркель
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