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Кремль бьет тревогу: США задумали сменить власть в России
В Кремле уверены, что США планируют сменить режим в России. Об этом сообщается в докладе разведывательного управления министерства обороны США, который оказался в распоряжении Associated Press, передает УНИАН со ссылкой на Дождь.
"В Кремле убеждены, что Соединенные Штаты закладывают основу для смены режима в России. Уверенность в этом укрепилась в связи с событиями в Украине", - пишут авторы доклада, ссылаясь на заявления российских властей о том, что США спровоцировали "народное восстание", которое привело к отставке Виктора Януковича с поста президента в 2014 году.
В документе говорится, что Россия очень настороженно относится к США. В Москве "с недоверием относятся к попыткам США продвигать демократию по всему миру" и воспринимают это как желание навязать "единственный набор глобальных ценностей".
"В Москве беспокоятся, что попытки США диктовать свои международные нормы угрожает основам власти Кремля, потому что дают право на иностранное вмешательство в дела России", - говорится в докладе.
Доклад под названием "Российская военная мощь" будет опубликован 28 июня ближе к вечеру по местному времени. AP отмечает, что это первая незасекреченная оценка разведывательного управления такого рода за последние 20 лет. Название доклада отсылает к серии исследований "Советская военная мощь".
Пентагон перестал их готовить после распада СССР в 1991 году. Документ содержит в себе 116 страниц, на которых приводится всесторонняя оценка российской военной мощи. Агентство пишет, что в нем не содержится новой информации о военном потенциале России, но описывается, как страна восстанавливала армию, флот и военно-воздушные силы после распада Советского союза.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, власть, тревога
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