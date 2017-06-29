- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- «Евровидение-2017»: организаторы проекта хотят оштрафовать Украину из-за Самойловой16:10
- Стала известна причина смерти экс-солиста "Иванушек International" Олега Яковлева14:15
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу13:55
- Атака вірусу Petya: чого домагається Путін13:39
Стала известна причина смерти экс-солиста "Иванушек International" Олега Яковлева
Подруга и продюсер музыканта рассказала, что похорон не будет, будет кремация
Бывший участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от остановки сердца.
Об этом ТАСС сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.
"О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", — добавила Куцевол.
Продюсер рассказала газете "Московский комсомолец", что у Яковлева долгое время были проблемы со здоровьем. "В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали", — отметила она.
Куцевол отметила, что музыкант предпочел лечиться дома, потому что не хотел находиться в больнице, "хотя ему давно советовали лечь в клинику".
"Возможно, если бы его раньше госпитализировали, то удалось бы спасти", — допустила она.
Ранее сообщалось, что умер экс-солист группы "Иванушки International". Позже солист группы Кирилл Андреев прокомментировал новость о смерти своего коллеги Олега Яковлева.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, певец, Иванушки International, похороны, кремация, умерший
- Умер солист группы "Иванушки International"
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- "Космонавт" Шклярский едет в Донецк
- Завтра Джексон упокоится на Голливудских холмах
- Елена Ваенга: "На концерт повлияла одна гадина"
- Синяя легенда из 90-х – найден автомобиль Жени Белоусова
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир