- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- «Евровидение-2017»: организаторы проекта хотят оштрафовать Украину из-за Самойловой16:10
- Стала известна причина смерти экс-солиста "Иванушек International" Олега Яковлева14:15
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу13:55
- Атака вірусу Petya: чого домагається Путін13:39
Страшное наводнение в Китае: пять миллионов пострадавших (видео)
В Китае произошло мощное наводнения в результате обильных осадков, которые продолжаются с 22 июня
В результате происшествия пострадали более 5 миллионов человек.
Пока известно, что погибли или пропали без вести 13 человек.
Согласно предварительным данным, в Хунань от непогоды 82 уездах пострадали 2 млн 506,4 тыс человек, в экстренном порядке эвакуированы 178,3 тыс человек, разрушено 3245 помещений, в зоне бедствия оказалось 184,93 тыс. га сельхозугодий.
В провинции Цзянси от ливней пострадали 2,47 млн человек из 68 уездов, почти 360 тыс человек были эвакуированы в экстренном порядке.
Причинен ущерб 235 тыс га сельхозугодий, 2863 помещения обвалились.
В провинции Чжэцзян в результате наводнения разрушено 1200 и повреждено 3600 жилых зданий. Ущерб от стихии оценивается в 326 млн долларов, а в Гуйчжоу пострадали 56,3 тыс га сельхозугодий, урожай на 7,9 тыс га полностью уничтожены.
Тут ущерб от стихии оценили в 208 млн долларов.
Источник https://politeka.net
Теги: Донбасс, Китай, наводнение, пострадавшие
- В Китае - массовые жертвы
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Китайский хор из 80 человек рухнул с пятиметровой высоты (ВИДЕО)
- Донецкие рассказали о своей инвестиционной привлекательности китайцам
- Из-за взрыва в Китае отключили самый мощный в мире суперкомпютер
- Дончане сказали китайцам "хао!"
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир