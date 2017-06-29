Умер солист группы "Иванушки International"

29.06.2017 11:28

Сегодня утром скончался участник известной российской группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в Instagram написала его гражданская жена Александра Куцевол.

"Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья. Как же я теперь без тебя? Лети, Олег! Я всегда с тобой", – написала Куцевол.

Пока причина смерти не известна, однако отметим, что, как сообщилось в СМИ на днях, Яковлев попал в больницу и находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: http://www.segodnya.ua