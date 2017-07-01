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Япония отправит астронавта на Луну

01.07.2017 21:33
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Япония отправит астронавта на Луну

Японское космическое агентство JAXA планирует отправить на Луну собственного астронавта. Принятое решение уже представлено Министерству образования, культуры, спорта, науки и техники Японии, сообщает Engadget.

Согласно плану, подготовка к миссии должна начаться в 2025 году, а уже в 2030-м японский астронавт может ступить на поверхность Луны. Чтобы уменьшить расходы на подготовку к запуску, JAXA планирует сотрудничать с Китаем. Впрочем, Япония может заняться миссией и самостоятельно.

Другие подробности амбициозной многонациональной миссии будут раскрыты во время проведения Международного форума космических исследований, который пройдет в марте 2018 года в Японии.



Теги: Донбасс, Япония, Луна, астронавт
 
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