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В Британии построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов
На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будет построен первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов, сообщает Еngadget.
Проект Blue Abyss, оцененный в £120 млн, является частью многомиллионного плана по переоборудованию военной базы Хенлоу в новый высокотехнологичный центр разработок и инноваций.
В плане реализации данного проекта предусмотрена постройка бассейна для подводных тренировок глубиной 50 метров, отель на 120 номеров, тренировочный центр для астронавтов, а также центр физических подготовок, в котором дайверы, будущие и действующие астронавты, а также атлеты смогут проводить свои тренировки на самом высоком уровне.
Отметим, что на территории военной базы уже имеются несколько центров с оборудованием, необходимым для подготовки астронавтов к суровым космическим условиям.
Главным архитектором центра Blue Abyss выбран Робин Партингтон, отвечавший за строительство лондонского небоскреба Мэри-Экс.
Начало строительства запланировано в конце этого года, а в эксплуатацию центр будет введен в 2019 году.
Теги: Донбасс, Великобритания, астронавт, центр
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