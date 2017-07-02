В Британии построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов

02.07.2017 11:10

На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будет построен первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов, сообщает Еngadget.

Проект Blue Abyss, оцененный в £120 млн, является частью многомиллионного плана по переоборудованию военной базы Хенлоу в новый высокотехнологичный центр разработок и инноваций.

В плане реализации данного проекта предусмотрена постройка бассейна для подводных тренировок глубиной 50 метров, отель на 120 номеров, тренировочный центр для астронавтов, а также центр физических подготовок, в котором дайверы, будущие и действующие астронавты, а также атлеты смогут проводить свои тренировки на самом высоком уровне.

Отметим, что на территории военной базы уже имеются несколько центров с оборудованием, необходимым для подготовки астронавтов к суровым космическим условиям.

Главным архитектором центра Blue Abyss выбран Робин Партингтон, отвечавший за строительство лондонского небоскреба Мэри-Экс.

Начало строительства запланировано в конце этого года, а в эксплуатацию центр будет введен в 2019 году.