- Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.12:51
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский12:26
- Россия продлила ответные санкции против Украины11:59
- Россия отхватила еще часть территории у Грузии08:16
- МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg07:46
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву07:29
- ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ20:12
- В Украине отменят пошлину на канадские б/у авто17:49
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой15:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
Россия отхватила еще часть территории у Грузии
Грузия продолжает страдать от "ползучей оккупации", которую проводит России. Кремлевские оккупанты в Южной Осетии перенесли так называемую "границу". Об этом сообщил представитель главы Горийского муниципалитета Давид Церцвадзе, передает "Грузия онлайн".
Он отметил, что оккупанты перенесли баннер с обозначением "границы" на окраине сел Бершуети и Собиси вглубь подконтрольной Грузии территории еще на 500 метров.
Подобный инцидент происходит не впервые. За последние два дня на этой же территории указатель "границы" перемещали дважды. Значительная часть Горийского муниципалитета Грузией не контролируется. Она фактический входит в состав Цхинвальского района Южной Осетии.
В начале лета 2017 года Кремль провел масштабные военные учения в непризнанной Южной Осетии. В маневрах принимали участие почти три тысячи военнослужащих и задействовали более 500 единиц вооружения и техники
Теги: Россия, Донбасс, Грузия, граница, Южная Осетия, Кремль, оккупанты
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж16:40
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО16:11
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ13:16
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский12:26
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение11:34
- В центре Мариуполя разлегся Гарфилд10:43
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты10:16
- В здоровом теле – лишь нужные гормоны 17:30
- Не уезжайте! В России вы не нужны… 17:04
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж16:40
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО16:11
- Взрыв прогремел на нефтебазе под Одессой15:46
- В Киеве живет наибольшее число переселенцев15:21
- Клон вируса-вымогателя WannaCry атаковал Китай15:10
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- В здоровом теле – лишь нужные гормоны 17:30
- Не уезжайте! В России вы не нужны… 17:04
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Как малый бизнес Луганщины развивается несмотря ни на что. ВИДЕО11:13
- Чтобы рыбалка была удачной! Народные приметы о рыбалке09:24
- Чи існує сепаратизм на Донбасі08:34
- Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО22:15
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"