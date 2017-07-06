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"Мстители: Война бесконечности" станут "концом" для отдельных супергероев
Зрителям предстоит попрощаться либо с Тони Старком (Роберт Дауни-младший), либо с Капитаном Америкой
За почти 10 лет существования киновселенной Marvel и 15 выпущенных фильмов по-настоящему важную смерть показали лишь единожды – когда Ртуть (Аарон Тейлор-Джонсон) погиб в "Мстителях: Эра Альтрона" (2015). Судя по всему, эту традицию Marvel намерена решительно прервать в грядущих "Мстителях: Война бесконечности" (2018) – глава студии, Кевин Файги, рассказал, что фильм станет "финалом" истории отдельных супергероев. Предположительно, это означает, что в "Мстителях 3" зрителям предстоит попрощаться либо с Тони Старком (Роберт Дауни-младший), либо с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
В интервью JoBlo Файги намекнул, что некоторые актеры, которые задействованы в MCU чуть ли не с самого начала, по истечении своих контрактов не вернутся. Вероятность того, что "Мстители 3" станут окончанием для Капитана Америки, весьма высока – ранее сам Крис Эванс рассказывал, что его контракт подходит к концу, и актер договорился с Marvel на съемки в "Мстителях 4" дополнительно, поскольку фильм обеспечит истории его героя логическое завершение.
Вполне вероятно, что Marvel все-таки не решится на смерть супергероев и просто отправит либо Кэпа, либо Железного человека "на пенсию". Как именно сценаристы поступят, предстоит узнать только через год – "Мстители: Война бесконечности" стартуют в прокате 3 мая 2018.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, супергерой, Мстители
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