Появилось видео, как убивает новое оружие россиян

06.07.2017 12:43

В Сети опубликованы результаты удара новейших российских ракет X-101

Ракеты были выпущены якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Российские военные утверждают, что крылатые ракеты, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, попали всклады с боеприпасами и топливом, а также в штаб боевиков около города Акербат.

Пуски ракет осуществлялись на расстоянии тысячи километров до цели.

Напомним, Россию неоднократно обвиняли в убийстве мирных жителей на территории Сирии. По состоянию на февраль 2017 года, жесткие действия в Сирии российской армии, которая подключилась к боевым действиям в сентябре 2015 года с целью обеспечить пребывание Асада у власти, стали причиной гибели 4100 гражданских лиц (согласно Airwars).

Источник: Politeka