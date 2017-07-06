Трамп говорил об Украине под прицелом снайперов

06.07.2017 18:19

Президент США Дональд Трамп выступал в Польше под бдительным оком охранников

Фотографии у себя в Twitter опубликовал украинский посол в Польше Андрей Дещица.

На кадрах видно, что Дональд Трамп выступал около памятника героям Варшавского восстания. Его в буквальном смысле «поставили» за стекло, а на крыше здания позади него стояли люди с оружием.

Напомним, выступая Трамп, призвал Российскую Федерацию прекратить свою дестабилизационную деятельность. «Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине и где бы то ни было, и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран. Мы работаем с Польшей и отвечаем на ее действия и поведение», — отметил он.

В то же время, американский лидер призвал Россию присоединиться к «борьбе с общими врагами».

Источник: Politeka