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Все решено: вот как в России будут «выбирать Путина»

06.07.2017 14:55
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Все решено: вот как в России будут «выбирать Путина»

Наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах в России — это самовыдвижение.

Такой вариант в Кремле рассматривается как приоритетный, сообщает РБК со ссылкой на источники, передает УП.

Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный, рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердили федеральный чиновник и еще один собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от "Единой России" маловероятно, уточнил один из близких к администрации президента источников.

Такое решение объясняется тем, что Путин якобы имеет серьезную поддержку в обществе и она шире, чем поддержка его партии "Единая Россия".

При этом, как сообщается, в "Единой России" варианты выдвижения кандидата на пост главы государства не обсуждаются, сообщил источник в партии.

Как сообщалось, по данным соцопроса "Левада-центр" две трети опрошенных россиян хотели бы после 2018 года видеть во главе государства Владимира Путина.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Сам Путин от прямого ответа о своем участии в выборах уклоняется.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, выборы президента
 
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