Пользователи Instagram подверглись массовому блокированию аккаунтов

07.07.2017 17:35

В Instagram массово блокируются аккаунты пользователей из-за системной ошибки

Многие люди обратились к администрации с требованием восстановить профили, передает Корреспондент.

В соцсети Instagram пользователи столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке аккаунтов. Через Twitter и Facebook многие уже обратились к администрации соцсети с требованием восстановить аккаунты, передает BuzzFeed.

В то же время руководство Instagram отметило, что причиной сбоя послужила системная ошибка, которая вызвала блокировку аккаунтов.

Издание отмечает, что многие пользователи увидели сообщение о том, что содержание их страниц является недопустимым. В итоге подписчики поспешили удалить свои аккаунты, не дожидаясь восстановления. А тем временем, администрация работает над возвратом учетных записей.

Источник: http://from-ua.com