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В Гамбурге стартует саммит «Большой двадцатки»
07.07.2017 14:33
В немецком Гамбурге в пятницу стартует встреча лидеров 20 сильнейших развитых и развивающихся экономик мира. Об этом сообщает Укринформ.
Тема саммита – «Строительство взаимосвязанного мира». Основными вопросами, которые стоят на повестке дня, являются изменение климата в свете Парижского соглашения, мировая торговля и протекционизм, борьба с пандемиями, помощь Африке и другие.
Международная тематика, в первую очередь ситуация в Украине и Сирии, кризис в Персидском заливе и на Ближнем Востоке обсуждаются в основном на двусторонних и трехсторонних встречах, которых на полях саммита предусмотрено немало.
Саммит впервые проходит в Германии.
По традиции в городе, принимающем его, собрались тысячи антиглобалистов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, саммит, Гамбург, Большая двадцатка
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