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В Гамбурге стартует саммит «Большой двадцатки»

07.07.2017 14:33
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В Гамбурге стартует саммит «Большой двадцатки»

В немецком Гамбурге в пятницу стартует встреча лидеров 20 сильнейших развитых и развивающихся экономик мира. Об этом сообщает Укринформ.

Тема саммита – «Строительство взаимосвязанного мира». Основными вопросами, которые стоят на повестке дня, являются изменение климата в свете Парижского соглашения, мировая торговля и протекционизм, борьба с пандемиями, помощь Африке и другие.

Международная тематика, в первую очередь ситуация в Украине и Сирии, кризис в Персидском заливе и на Ближнем Востоке обсуждаются в основном на двусторонних и трехсторонних встречах, которых на полях саммита предусмотрено немало.

Саммит впервые проходит в Германии.

По традиции в городе, принимающем его, собрались тысячи антиглобалистов.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, саммит, Гамбург, Большая двадцатка
 
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