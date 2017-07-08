Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира

08.07.2017 15:14

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что борьба с агрессией РФ на Востоке Украины – это борьба демократического мира.

Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью британскому телеканалу Sky news заявил, что борьба с агрессией РФ на Востоке Украины – это борьба демократического мира за восстановление уважения к международному праву. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина – мирная страна и никому не угрожала. Впрочем, вопрос (агрессии России - прим. ред.) - это вопрос не Украины, а всего демократического мира. Мы должны победить в этой борьбе, защитить демократию и уважение к международному праву", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что нынешняя ситуация свидетельствует о главном: демократический мир – не враг России.

"Это Россия – враг демократического мира. И наши усилия направлены лишь на то, чтобы Россия остановилась в своей агрессии. Наша цель – вернуть уважение к международному праву. Задайте себе вопрос – каким был наш Крым до аннексии? Он был местом отдыха. А теперь мирный курорт превратили в большую военную базу. И кому грозит эта база? Понятно – странам НАТО", - добавил Гройсман.

Источник: telegraf.com.ua