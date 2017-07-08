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Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии
Военные корабли РФ приблизились к латвийской границе
Российские военные корабли 7 июля устроили очередную провокацию Недалеко от государственной границы Латвии.
Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
Военные сообщили, что на расстоянии 10 миль от границы, которая проходит по морю, были замечены корабли Военно-морского флота РФ. Близко к границе подошел корабль поддержки российской подводной лодки класса "Каштан".
В то же день на расстоянии 7 морских миль латвийские военные идентифицировали российский десантный корабль "Иван Грен".
Напомним, подобная ситуация произошла в мае 2017 года. Тогда в водах латвийской эксклюзивной экономической зоны в четырех милях от территориальных вод были замечены корветы Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824".
Источнки: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Латвия, провокация, корабли
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