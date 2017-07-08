У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна

08.07.2017 14:12

У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.

Канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Источник: ukrinform.ua