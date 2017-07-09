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Главная Мировые новости В Канаде объявлено чрезвычайное положение
Британскую Колумбию одновременно охватили почти 200 лесных пожаров.
В разных регионах канадской провинции Британская Колумбии горит одновременно 182 лесных пожара. За последние два дня их количество утроилось, передает Укринформ.
Огонь заставил покинуть свои дома более 7 тыс. человек, многие из которых не имели даже времени на полноценные сборы. Борьбу со стихией по всей провинции ведет около 2 тыс. пожарных и большое количество наземной и авиационной техники.
Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Так, из Саскачевана на подмогу коллегам отправилось 30 пожарных и три спецсамолета.
Однако засушливая погода и высокая температура воздуха сводят большинство усилия пожарных на нет. Учитывая, что в течение следующей недели дождей или похолодания не предвидится, ситуация с лесными пожарами, вероятно, будет только ухудшаться. В большинстве случаев главной причиной возгорания является молния, хотя несколько пожаров были спровоцированы неосторожным поведением человека.
На данный момент огонь уничтожил уже несколько десяток жилых и служебных помещений, однако информации о погибших, к счастью, не поступало.
Чтобы помочь погорельцам, местная власть по всей провинции открывает временные приюты, где можно бесплатно переночевать.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Канада, пожар, лес
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