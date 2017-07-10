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GOOGLE БУДЕТ СОЗДАВАТЬ НОВОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
10.07.2017 10:10
ДЛЯ ЭТОГО РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ.
Компания Google финансирует проект, который будет использовать искусственный интеллект для автоматического написания новостей, сообщает The Next Web.
RADAR (Reporters, Data and Robots — Журналисты, Данные и Работы) — новостной сайт-коллаборация искусственного и человеческого интеллекта, будет создавать «ежедневный рацион с убедительными историями».
Сообщается, что с помощью комбинации редакторских экспертиз и автоматизации, RADAR должен обеспечить значительное улучшение «цифровой новостной экосистемы».
Напомним, компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.
Напомним, компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, робот, новости, Google, искусственный интеллект
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