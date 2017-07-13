Историческое голосование: еще одна страна легализовала однополые браки

13.07.2017 13:57

Парламент Мальты поддержал полную легализацию в стране однополых браков. За соответствующий законопроект 12 июля проголосовали 66 депутатов, против выступил всего один, сообщает телеканал TVM, передает Гордон.

"Это историческое голосование. Оно показывает, что наш демократический строй и общество взрослеют. Это общество, в котором все равны", – сказал премьер-министр Джозеф Маскат, который сделал легализацию однополых браков ключевым аспектом своей предвыборной программы.

Новый закон убирает из гражданского кодекса такие слова, как "муж", "жена", "мать" и "отец", заменяя их гендерно нейтральными – "супруг" и "родитель".

По словам Маската, это необходимо было сделать для избежания "категоризации членов общества". При этом он отверг упреки в том, что подобные изменения якобы положат конец празднованию "Дня матери" и "Дня отца".

Источник: http://from-ua.com