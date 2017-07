Куинси Джонс требует от наследников Майкла Джексона 30 миллионов

13.07.2017 18:55

Дело о невыплаченных продюсеру авторских отчислениях началось с иска Джонса, поданного в 2013 году

Судебный процесс между Куинси Джонсом и наследниками Майкла Джексона стартовал 11 июля 2017 года в Лос-Анджелесе. Дело о невыплаченных продюсеру авторских отчислениях началось с иска Джонса, поданного в 2013 году. Тогда речь шла о том, что Sony Music Entertainment и распорядители имущества покойного поп-короля задолжали автору и продюсеру трех самых популярных альбомов Майкла Джексона 10 миллионов долларов отчислений. За четыре года сумма, по мнению Куинси, увеличилась в три раза и достигла 30 миллионов.

Как сообщает Billboard, адвокат 84-летнего продюсера Майк Маккулл на первом же заседании рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве Джонса и Джексона и о двух подписанных ими соглашениях (1978 и 1985 года), в которых указывалось, что авторские отчисления будут поступать от любой прибыли с написанных им произведений. Там также отмечалось, что Куинси как автор имеет первоочередное право на внесение любых изменений в свои песни. Оба пункта неукоснительно соблюдались вплоть до смерти Майкла в 2009 году. Проблемы начались после смерти поп-короля, когда интерес к его творчеству даже возрос. Это обстоятельство позволило распорядителям наследства Майкла Джексона добиться больших отчислений от Sony, но они не поставили об этом в известность Куинси Джонса. Позднее были нарушены условия договора при подготовке песен для фильма "This Is It" и шоу Cirque du Soleil: они были немного переделаны (опять же без ведома автора), и на этом основании ответчики отказывались платить положенные проценты Джонсу.

Адвокат ответчиков Зия Модаббер в своей речи опроверг почти все обвинения, заявив, что небольшой долг Куинси Джонсу имеет место быть, но о такой баснословной сумме речь не идет. Он заявил, что подписанный 30 лет назад контракт не дает продюсеру прав на авторские отчисления от вновь созданных фильмов и шоу (хотя их ему якобы все равно выплачивают), а также это соглашение не подлежит пересмотру. Он также отметил, что Джонс имеет право лишь на одну переделку своих песен, студия же вправе самостоятельно делать ремиксы на его песни. Адвокат подчеркнул, что ни в каком документе не говорится, что лейбл или наследники должны отчитываться перед Куинси об изменении размеров авторских отчислений.

По данным Billboard, рассмотрение дела может занять около трех недель. Присяжные говорили в интервью изданию, что им будет сложно решить спор.

